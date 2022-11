Verkehr in Aichhalden

1 Die Gemeinde will die schadhafte Straße im Eselbach sanieren. Fraglich ist, ob dies wie geplant 2023 umgesetzt werden kann, da das Landratsamt Forderungen stellt. Foto: Herzog

Bürgermeister Michael Lehrer schwankt zwischen Fassungslosigkeit und Frust. Der Grund: Für die Sanierung der Straße im "Eselbach" fordert das Landratsamt (wohl) ein artenschutzrechtliches Gutachten.















Aichhalden - Schon seit Jahren befindet sich die kurvige Gemeindeverbindungsstraße in einem schlechten Zustand. Eine Sanierung wurde aufgrund des hohen finanziellen Aufwands in den vergangenen Jahren wiederholt geschoben.

Erfolgreiche Gespräche mit Eigentümern

Doch 2023 sollten nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden – so dachte jedenfalls der Bürgermeister. Wie er in der Sitzung des Gemeinderats schilderte, sollten parallel zur Sanierung der maroden Straße und Entschärfung von unübersichtlichen Stellen einzelne Gebäude ans öffentliche Trinkwasser- und Abwasserleitungsnetz angeschlossen werden.

Bereits erfolgte Einzelgespräche mit den Eigentümern seien erfolgreich verlaufen. Allerdings stehe das Vorhaben auf tönernen Füßen, weil das Landratsamt die geplante Maßnahme naturschutzrechtlich bewerte.

Hadern mit der Behörde

"Wir werden vermutlich keinen Quadratzentimeter Straße neu versiegeln, die meisten Abwasserrohre in der Straßenfläche verbauen und Wasserleitungen in den Wiesen verlegen. Wir schließen Gebäude ans Abwassersystem an und ermöglichen eine geordnete Entsorgung. Noch viel wichtiger ist, dass wir Menschen mit sauberem und geprüftem Trinkwasser versorgen", zählte Lehrer aus seiner Sicht positive Eigenschaften auf und haderte mit der Behörde, die deswegen ein artenschutzrechtliches Gutachten verlangt.

Die letzte Entscheidung stehe zwar noch aus. Aber so eine Überprüfung dauere circa ein Jahr, koste eine Menge Geld und das Ergebnis sei fraglich. "Wie geht man hier mit den berechtigten Interessen der Anwohner um? Welchen Stellenwert wird hier dem Naturschutz eingeräumt?", fragte sich der Bürgermeister. Gegebenenfalls müssten die Anlieger weiterhin eine unsichere Wasserversorgung in Kauf nehmen, weil ein Kompromiss unmöglich erscheine. Dabei sei die Versorgung mit Trinkwasser ein Grundrecht, so Lehrer.

Mehr als eine Million Euro

Im Haushaltsentwurf 2023 ist die Sanierung der Straße Eselbach im investiven Finanzhaushalt mit 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Davon sind 724 000 Euro für die Straßensanierung und Entschärfung von Gefahrenstellen, 341 000 Euro für den Bau einer neuen Abwasserdruckleitung sowie 339 000 Euro für den Neubau der Wasserleitung eingeplant. Für Letztere ist eine Förderung von 169 000 Euro möglich, für den Abwasserkanal stehen 191 000 Euro Zuschuss im Raum. Unterm Strich würde die Gemeinde die Maßnahme etwas mehr als eine Million Euro kosten.