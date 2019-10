Verkehr Immer mehr Autofahrer ignorieren Gurtpflicht

Das Polizeipräsidium Tuttlingen zählte vom 1. Januar bis 31. Juli diesen Jahres insgesamt 4901 nicht angeschnallte Menschen im Auto – 1353 mehr Verstöße als beim Handy am Steuer. "Ein Großteil schnallt sich auf Kurzstrecken aus Bequemlichkeit nicht an", vermutet Thomas Kalmbach, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Außerdem gebe es noch die Beifahrer, die sich während der Fahrt abschnallen, um nach den Kindern zu schauen oder etwas zu suchen, sowie die Überzeugungstäter. "Diese fühlen sich durch den Gurt in ihrer Freiheit eingeschränkt", erklärt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV).

2018 waren 232 Verletzte im Bundesland nicht angegurtet

In der 2018 veröffentlichten Studie "Warum legen Pkw-Insassen den Sicherheitsgurt nicht an?" befragten Mitarbeiter der UDV nicht angeschnallte Menschen in Autos. Mehr als 85 Prozent der Befragten gaben an, sie würden sich nicht anschnallen, wenn sie alleine im Pkw sitzen. Bei mindestens einem Beifahrer sinkt die Zahl der nicht angegurteten Insassen auf zehn Prozent.