Auf der Bundesstraße 27 im Zollernalbkreis laufen aktuell Bauarbeiten. Der Hintergrund: „Die wegweisende Beschilderung der B27 erfüllt nicht mehr die Anforderungen und wird daher ausgetauscht“, sagt Marisa Hahn, Sprecherin des Landratsamts.

Dabei werden immer wieder sogenannte Arbeitsstellen eingerichtet. Die Geschwindigkeitsobergrenze wird auf der B27 verringert, einzelne Fahrspuren werden teils gesperrt.

B27-Arbeiten bis Ende 2024 – aber nicht jeden Tag

Mit großen Beeinträchtigungen ist für Autofahrer auf der Bundesstraße 27 aber wohl eher nicht zu rechnen, es gibt keine Dauerbaustelle. „ Die Maßnahme dauert bis zum Jahresende an – was aber nicht bedeutet, dass jeden Tag Arbeitsstellen eingerichtet werden“, erklärt Hahn. Es gebe immer wieder Zeiträume – solange der Beton aushärtet –, in denen keine Arbeitsstellen eingerichtet werden.

Die Maßnahme erstreckt sich von Balingen-Nord bis zur Kreisgrenze nach Schömberg.

Gesperrt ist die B27 indes aktuell zwischen Balingen-Erzingen und -Endingen.