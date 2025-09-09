Verkehr im Wiesental: Arbeiten zur Felssicherung an der B 317 bei Utzenfeld
Felssicherungsarbeiten müssen an der B 317 bei Utzenfeld erledigt werden (Symbolfoto). Foto: Pixabay

Arbeiten an der Felssicherung gibt es von Mitte September bis Mitte Oktober an der B 317 bei Utzenfeld. An der Baustelle ist der Verkehr einspurig.

Von Mitte September bis Mitte Oktober finden an der Bundesstraße 317 bei Utzenfeld Felssicherungsarbeiten statt, teilt das Regierungspräsidium (RP) mit. Die Bundesstraße wird im Bereich der Baustelle während der Bauarbeiten nur einspurig befahrbar sein, heißt es. Der Verkehr von Schönau her wird entlang der Baustelle auf die linke Fahrbahn verschwenkt, der Verkehr aus Richtung Todtnau durch den Ort Utzenfeld geleitet. In Utzenfeld wird eine temporäre Ampel für Fußgänger eingerichtet, heißt es weiter.

 

Drei Wochen Bauzeit

Wegen eines Gutachtens der Landesingenieurgeologen im RP musste bereits ein größerer Felsblock oberhalb der B 317 geräumt werden. Als weitere präventive Maßnahme wird nun ein Steinschlagschutzzaun errichtet. Der geplante Zaun wird eine Länge von 120 Metern haben, schreibt das RP in seiner Mitteilung. Zur Errichtung des Zauns sind zunächst Bohrungen für die Verankerungen der Stützen und Abspannungen nötig. Die Arbeiten können von der Fahrbahn aus erledigt werden. Die Bauzeit ist mit drei Wochen veranschlagt.

 