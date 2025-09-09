Verkehr im Wiesental: Arbeiten zur Felssicherung an der B 317 bei Utzenfeld

Drei Wochen Bauzeit

Wegen eines Gutachtens der Landesingenieurgeologen im RP musste bereits ein größerer Felsblock oberhalb der B 317 geräumt werden. Als weitere präventive Maßnahme wird nun ein Steinschlagschutzzaun errichtet. Der geplante Zaun wird eine Länge von 120 Metern haben, schreibt das RP in seiner Mitteilung. Zur Errichtung des Zauns sind zunächst Bohrungen für die Verankerungen der Stützen und Abspannungen nötig. Die Arbeiten können von der Fahrbahn aus erledigt werden. Die Bauzeit ist mit drei Wochen veranschlagt.