Verkehr im Wiesental: Arbeiten zur Felssicherung an der B 317 bei Utzenfeld

Arbeiten an der Felssicherung gibt es von Mitte September bis Mitte Oktober an der B 317 bei Utzenfeld. An der Baustelle ist der Verkehr einspurig.
Von Mitte September bis Mitte Oktober finden an der Bundesstraße 317 bei Utzenfeld Felssicherungsarbeiten statt, teilt das Regierungspräsidium (RP) mit. Die Bundesstraße wird im Bereich der Baustelle während der Bauarbeiten nur einspurig befahrbar sein, heißt es. Der Verkehr von Schönau her wird entlang der Baustelle auf die linke Fahrbahn verschwenkt, der Verkehr aus Richtung Todtnau durch den Ort Utzenfeld geleitet. In Utzenfeld wird eine temporäre Ampel für Fußgänger eingerichtet, heißt es weiter.