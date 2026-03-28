Verkehr im Teinachtal: So bewahren Radfahrer für wenig Geld ihr teures Gefährt sicher auf

E-Bikes oder Pedelecs kosten viel Geld. Wo das teure Fahrrad mit Elektroantrieb abstellen, wenn die Reise mit Bus oder Bahn weitergeht? Im Teinachtal gibt es da jetzt eine Lösung.
Die Besitzer eines teuren Fahrrads mit Elektroantrieb (E-Bike/Pedelec) dürften jetzt eine Sorge weniger haben – zumindest im Teinachtal. Beim Bahnhof Station Teinach stehen seit Donnerstag zehn verschließbare Fahrradboxen. Das teilte Bad Teinach-Zavelsteins Bürgermeister Markus Wendel in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.