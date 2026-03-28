Verkehr im Teinachtal: So bewahren Radfahrer für wenig Geld ihr teures Gefährt sicher auf

E-Bikes oder Pedelecs kosten viel Geld. Wo das teure Fahrrad mit Elektroantrieb abstellen, wenn die Reise mit Bus oder Bahn weitergeht? Im Teinachtal gibt es da jetzt eine Lösung.

Die Besitzer eines teuren Fahrrads mit Elektroantrieb (E-Bike/Pedelec) dürften jetzt eine Sorge weniger haben – zumindest im Teinachtal. Beim Bahnhof Station Teinach stehen seit Donnerstag zehn verschließbare Fahrradboxen. Das teilte Bad Teinach-Zavelsteins Bürgermeister Markus Wendel in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Wer sein E-Bike oder Pedelec sicher abstellen möchte, kann es jetzt in einer dieser Fahrradboxen aufbewahren.

Boxen sind bis zu einer Woche lang buchbar

Die Aufbewahrung kostet pro Tag 1,50 Euro. Bis zu einer Woche darf das Fahrrad abgestellt werden, teilt die Stadt Bad Teinach-Zavelstein mit.

Um eine solche Box zu nutzen, müssen Interessierte zunächst auf ihrem Smartphone die mobilet App herunterladen. Das geht über mobilet.de oder über das Scannen des QR-Codes, der auf den Boxen aufgebracht ist. Als nächstes gilt es sich zu registrieren und den Link aus der E-Mail zu bestätigen.

Zum Buchen einer Fahrradbox ist die mobilet App notwendig. Foto: Wolfgang Krokauer

Als zweiten Schritt müssen Nutzer ein Zahlungsmittel hinterlegen oder ein Prepaid-Konto aufladen.

Der dritte Schritt ist den Standort und den Zeitraum zu wählen und das Ticket zu kaufen. Schließlich müssen der Tür-QR-Code gescannt und die Box geöffnet werden. Diese darf jederzeit innerhalb der Buchung geöffnet oder verlängert werden. Die Vorgehensweise ist auch auf den Fahrradboxen vermerkt.

Die Städte Bad Teinach-Zavelstein, Neubulach und Calw teilen sich den Eigenanteil an dem Projekt in Höhe von 18 000 Euro zu gleichen Teilen. Damit übernimmt jede Stadt jeweils 6000 Euro, berichtete Bad Teinach-Zavelsteins Bürgermeister Markus Wendel in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Die drei Städte tragen 30 Prozent der Kosten. Die restlichen 70 Prozent kommen aus dem Zuschusstopf mit dem etwas sperrigen Namen Förderprogramm Rad- und Fußverkehr nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG).

Netzlücken sollen geschlossen werden

Damit unterstützt das Land Kreise, Städte und Gemeinden beim Um- und Ausbau ihrer Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur, heißt es auf der Homepage der Regierungspräsidien von Baden-Württemberg. „Ziel ist es, die Netzlücken in den Radnetzen zu schließen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, steht dort weiter.

Die Kommunen dürfen Projekte bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres bei dem für sie zuständigen Regierungspräsidium (RP) zur Programmaufnahme anmelden, heißt es auf der Homepage. Das RP prüft die Vorhaben und leitet sie an das Verkehrsministerium weiter, das über die Aufnahme in das Programm entscheidet.

Sind Vorhaben in das Programm aufgenommen, reichen die jeweiligen Kommunen ihre Anträge zur Projektförderung beim zuständigen RP ein. Über den Antrag auf Förderung entscheidet dann das RP. Auf Antrag und bei Vorliegen der verwaltungsrechtlichen Voraussetzungen bewilligt das jeweilige RP das genehmigte Vorhaben.