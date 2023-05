Die Verkehrsstatistik über das Jahr 2022 im Landkreis macht es deutlich: Vor allem bei den verunglückten Senioren war eine Zunahme zu verzeichnen – sechs von ihnen kamen ums Leben.

Und klar ist: Die älteren Semester gehören neben Kindern und Fahranfängern zu den drei Risikogruppen, bei welchen im vergangenen Jahr laut Polizeipräsidium Konstanz im Schwarzwald-Baar-Kreis steigende Fallzahlen verzeichnet worden sind.

Das sagt die Statistik

Nicht von ungefähr kommt die Tatsache, dass die Polizei ein besonderes Augenmerk auf Senioren legen will. „Wenn es zu einem Unfall kommt, erleiden ältere Menschen im Durchschnitt deutlich schwerere Unfallfolgen als jüngere Menschen, egal, ob sie im Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Deshalb setzt unsere Prävention ein besonderes Augenmerk auf die Information der Seniorinnen und Senioren in unserem Präsidiumsbereich“, betonte Polizeipräsident Hubert Wörner anlässlich der Vorstellung der jüngsten Verkehrsstatistik im Frühjahr diesen Jahres. Die genauen Zahlen: Vor allem bei den Senioren (ab 65 Jahren) ist eine erhebliche Zunahme um 14,8 Prozent auf 1784 Unfälle zu verzeichnen. Nach 2021, als bei diesen Unfällen sechs Menschen ums Leben kamen, starben 2022 16 Senioren.

Gerade recht kommen dürfte den Ordnungshütern da ein Vorschlag der EU: Senioren sollen ab 70 Jahren künftig alle fünf Jahre ihre Fahrtauglichkeit überprüfen lassen.

Immer wieder gibt es die Diskussion, ob ältere Autofahrer den „Lappen“ besser abgeben sollten. Noch hat die Fahrerlaubnis für Pkw und Motorräder in Deutschland grundsätzlich kein Verfallsdatum, und es gibt auch noch kein Gesetz, das es Rentnern verbietet, mit einem Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehr unterwegs zu sein, doch nach der Planung der EU könnte sich das ändern.

Angebot für alle Senioren

Die Redaktion des Schwarzwälder Boten fragte bei der Kreisverkehrswacht Rottweil an, ob es Fahrtrainings für Senioren gibt. Denn: Mit einem bestandenen Fahrtraining könnte ein Senior doch schon mal nachweisen, dass er noch fahrtauglich ist. Die Antwort kam prompt: „Ja das Fahrtraining für Senioren gibt es schon seit einigen Jahren im Angebot“ – Ulrich Fischer, Beauftragter für Sicherheitstraining, erklärt am Telefon, er könne einen Termin am 20. Juli anbieten, Beginn sei um 9 Uhr auf dem Trainingsplatz – die Veranstaltung endet gegen 15 Uhr.

Die Teilnehmer sollten etwas zu essen mitbringen, alkoholfreie Getränke sind auf dem Trainingsplatz vorhanden. Die Teilnahmegebühr für Senioren beträgt 65 Euro, die vor dem Training auf das Konto der Kreisverkehrswacht zu überweisen sind. Die Anmeldung läuft über Ulrich Fischer an SHT@Verkehrswacht-Rottweil.de.

Zum Training

Jeder Teilnehmer muss sein eigenes Fahrzeug mitbringen. Während des Trainings besteht eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 307 Euro. Die Übungen sind so ausgelegt, dass an dem Fahrzeug kein Schaden auftritt, wenn man sich an die Vorgaben des Moderators hält. Es sollte genug Treibstoff und Öl im Fahrzeug sein, der Luftdruck der Reifen sollte 0,2 bis 0,4 bar über den Angaben des Fahrzeugherstellers sein. Lose Teile wie Schirme oder Bordwerkzeug sollten aus dem Fahrzeug genommen werden. Die verschiedenen Anfahrtswege zum Trainingsplatz der Kreisverkehrswacht Rottweil werden auf Anfrage zugesandt.

Der Leitgedanke eines solchen Trainings besteht darin, Gefahren im Straßenverkehr frühzeitig zu erkennen, zum Beispiel durch vorausschauendes Fahren oder die Wahl der richtigen Geschwindigkeit. Wie zu reagieren ist, sollte eine gefährliche Situation plötzlich auftauchen, wird im Training gezeigt und trainiert.

Um das Training durchführen zu können, müssen mindestens acht Personen angemeldet sein, der späteste Zeitpunkt zur Anmeldung ist der 5. Juli. Ulrich erklärt gegenüber unserer Redaktion, dass er zahlreiche positive Rückmeldungen von Teilnehmern hatte, die in eine sehr kritische Situation geraten waren und betonen, dass sie ohne das Training nicht so glimpflich davongekommen wären. Weitere Infos gibt es im Internet: www.Verkehrswacht-Rottweil.de sowie per E-Mail an SHT@Verkehrswacht-Rottweil.de Fax: 0741/3 48 52 28 Telefon: 0741/34 79 96 (nur Anrufbeantworter).