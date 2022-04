1 Gurtmuffel und Handysünder stehen im Fokus besonderer Polizeikontrollen. Foto: Wellnhofer Designs – stock.adobe.com

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz legten bei einer Vielzahl von stationären und mobilen Kontrollen im Rahmen der Schwerpunktkontrollwoche "Gurt & Handy" ein besonderes Augenmerk auf die Nutzung des Sicherheitsgurts, die Sicherung von Kindern im Auto, und die verbotene Benutzung des Mobiltelefons am Steuer.

131 Kontrollen finden statt

Bei den insgesamt 131 Kontrollen im Rahmen der Schwerpunktaktion in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil zwischen dem 4. und dem 10. April ahndeten die Polizisten insgesamt 735 Verstöße. "Ernüchternder Spitzenreiter bei den festgestellten Ordnungswidrigkeiten waren 458 Gurtmuffel, die sich der lebensrettenden Funktion des Sicherheitsgurts offensichtlich noch nicht bewusst waren", so das Fazit der Polizei. Sie alle erwartet ein Verwarnungsgeld.

Dazu kommen weitere 32 Erwachsene, die Kinder ohne Kindersitz und teilweise auch gar nicht angeschnallt im Auto mitnahmen. Die Polizei ertappte auch viele Autofahrer, die trotz eines empfindlichen Bußgeldes und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei mit dem Handy am Ohr telefonierten oder dies anderweitig benutzten. Innerhalb einer Woche mussten 245 Fahrer, die sich so während der Fahrt am Steuer mit dem Handy "beschäftigten", anstatt ihre volle Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr zu widmen, beanstandet werden.

Verstöße untermauern Notwendigkeit

Die große Zahl der Verstöße zeigt deutlich, dass diese Kontrollen wichtig und unbedingt nötig sind, um den Straßenverkehr für alle so sicher wie möglich zu machen. Auch wenn die Zahl der Verstöße ernüchternd ist, hofft die Polizei auf Einsicht und ein Umdenken nach jedem verkehrserzieherischen Gespräch oder spätestens dann, wenn der Bußgeldbescheid ins Haus kommt. Denn viele "lernen" erst beim Blick ins Portemonnaie, dass es besser und sicherer ist, sich in Zukunft anzuschnallen oder das Handy während der Fahrt am besten auszuschalten. Nicht nur für sich selbst, sondern für alle ein Schritt zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr.