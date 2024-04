Witterungsbedingt verzögern sich die Bauarbeiten an einer der wichtigsten Verkehrsachsen der Region.

Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, ist das notwendig, um Restarbeiten zu erledigen, die am vergangenen Wochenende aufgrund der Witterung nicht umgesetzt werden konnten.

Die Sperrung der Bundesstraße von der Aral-Tankstelle bis zum Kreisverkehr erfolgt ab Freitag, 15 Uhr bis voraussichtlich Sonntagabend. In dieser Zeit wird für den Durchgangsverkehr wieder die großräumige Umleitung eingerichtet.

So ist die weitere Planung

Die Bauarbeiten in Zollhaus laufen seit über zwei Wochen. Am vorletzten Wochenende wurde die Fahrbahn von der Aral-Tankstelle bis einschließlich des Kreisverkehrs erneuert. Aufgrund des Wintereinbruchs konnten die abschließenden Markierungsarbeiten nicht wie geplant am vergangenen Wochenende erfolgen. Diese müssen jetzt nachgeholt werden.

Wie geplant startete am vergangenen Montag die Sanierung der Straße in der Ortsdurchfahrt vom Kreisverkehr bis zur Einmündung der Waldshuter Straße. Dort kann der Verkehr voraussichtlich ab Samstag wieder rollen.

Am kommenden Montag beginnen dann die Arbeiten im restlichen Teil der Ortsdurchfahrt bis zur Einmündung Alte Randenstraße. Dieser Abschnitt wird dann voraussichtlich bis Mitte Mai gesperrt sein.