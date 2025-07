Die Sommerferien beginnen: Am Wochenende haben Staus und stockender Verkehr deshalb Hochsaison. Und der Nordschwarzwald hat eine der Hauptstaustrecken mit der A 8 vor der Haustür.

Los geht’s: Die baden-württembergischen Sommerferien beginnen am Donnerstag. Der 31. Juli markiert den Start in die Urlaubszeit – und damit in die Stauhauptsaison. Mit der A 8 und der A 81 vor der Haustür, kann es nicht schaden, als Nordschwarzwälder darauf vorbereitet zu sein.

Ein Wochenende wie kein anderes Nach Einschätzung der Autobahn GmbH ist mit dem Ferienbeginn im Süden – Bayern kommt am Freitag als letztes Bundesland dazu – „mit einem Anstieg des Reiseverkehrs“ zu rechnen. Besonders heftig dürfte dieser von Freitag bis Sonntag ausfallen. „Vom 1. bis 3. August droht das staureichste Wochenende der Urlaubszeit“, erklärt der ADAC in einer aktuellen Pressemitteilung. Schließlich ist es das einzige Wochenende, an dem alle Bundesländer Ferien haben.

Die Autobahngesellschaft erwartet am Samstag den Höhepunkt des Reiseverkehrs. Dann „muss vielerorts mit Staus und zähfließendem Verkehr gerechnet werden“. Auch am Sonntag dürfte noch viel los sein. „Auf vielen Strecken wird sich der Reiseverkehr aus Süddeutschland mit ersten Rückreisewellen nach Norddeutschland überlagern. Mit der A3, A5, A7, A8 und A9 wird dies vor allem die Autobahnen betreffen, die Süddeutschland durchqueren und in Richtung Norden weiterführen“, heißt es weiter.

Auf der A 8-Dauerbaustelle bei Pforzheim könnte es übel werden

Hier ist das Staurisiko am größten Die Autobahngesellschaft hat unlängst eine Staurisikokarte für die Zeit bis 3. August veröffentlicht. Dort ist auch zu sehen, wo Bewohner des Nordschwarzwalds mit Staus rechnen müssen, wenn sie auf die Autobahn fahren. So sind die A 8 bei Pforzheim-Nord und das Dreieck Leonberg, auf der A 81 von Stuttgart-Feuerbach her kommend, auf der Karte mit einem Baustellenschild gekennzeichnet. Das steht für „stauanfällige Baustelle auf Autobahnabschnitt mit erhöhtem Fernreiseverkehr“ – und verheißt folglich nichts Gutes.

Baustellen, wenn auch aus Sicht der Autobahngesellschaft nicht so folgenreiche, gibt es allerdings auch auf der A 81: zum einen zwischen Stuttgart und Böblingen-Hulb, zum andern zwischen Böblingen/Sindelfingen und Ehningen. Auch das dürfte viele Bewohner des Landkreises Calw betreffen, die auf die Autobahn 81 wollen.

Staufrei durchkommen Am ersten August-Wochenende seien alle Hauptrouten stark belastet, schreibt der ADAC. „Daher macht die Streckenwahl keinen großen Unterschied“, wird Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt im württembergischen Ableger des Clubs, zitiert. „Eine größere Rolle spielt die Uhrzeit, zu der man unterwegs ist.“

Der Verkehrsexperte empfiehlt, die Hauptreisezeit zwischen 10 und 16 Uhr zu meiden, und stattdessen besonders früh oder erst abends spät loszufahren. Ideal ist es demnach, am Montag oder Dienstag in den Urlaub zu starten, um die Staus am Wochenende zu umgehen.

Das lohnt sich: Denn am ersten August-Wochenende 2024 summierte sich der stockende und stehende Verkehr auf Autobahnen in Baden-Württemberg auf eine Länge von 1078 Kilometer. Reisende standen dabei insgesamt 524 Stunden im Stau.

Fahrlehrer gibt Tipps

Das meint der lokale Experte Ralf Vierboom ist Kreisvorsitzender des Fahrlehrerverbands und betreibt eine Fahrschule in Calw-Altburg. Mit dem Verkehr im und rund um den Kreis Calw kennt er sich folglich bestens aus. Was also tun, wenn die großen Staus drohen?

Vierboom berichtet, dass er, als Motorradfahrer genauso, gute Erfahrungen mit guten Navigationssystemen gemacht hat. So ließen sich Autobahnen auf der Fahrt in den Urlaub auch mal meiden – und nebenbei entdecke man die „schönsten Straßen“. Zudem sagt er: „Ich persönlich finde auch eine Landkarte eine super Sache!“ Denn da sehe man nicht nur die eigene Route, sondern zusätzlich die Umgebung, das hilft beim Finden von Alternativstrecken. Oder, um in einer Pause eine Stadt entlang der Route zu entdecken.

Darüber hinaus meint auch Vierboom, dass er lieber zu anderen Zeiten als die Masse der Verkehrsteilnehmer fahren würde: also früh morgens oder an anderen Tagen als Freitag und Samstag.

Gleichzeitig gibt er Verkehrsteilnehmer einen Rat mit: Im Stau oder bei stockendem Verkehr ständig die Spur zu wechseln, bringt kaum etwas. Kolonnespringen nennt sich das. Stattdessen rät er, bei stockendem Verkehr auf der rechten Spur zu bleiben. Lastwagen fahren zumeist in konstantem Tempo, das entspanne die Fahrt. Und sollte es auf der rechten Spur dann doch einmal besser vorwärts gehen als links, können Autofahrer beruhigt vorbeiziehen: In der Kolonne rechts zu überholen „ist legales Rechtsüberholen“, erklärt Ralf Vierbomm. So lange man nicht mehr als 20 Stundenkilometer schneller unterwegs ist als der Nebenmann und mit maximal Tempo 80.

Wissenswertes für Autobahnfahrten in den Sommerferien

Tipps

Die Autobahn GmbH des Bundes hat auf ihrer Seite zahlreichen Ratschläge gebündelt. So sollten sich Verkehrsteilnehmer zum einen vorab über Baustellen und Sperrungen auf ihrer Route informieren. Zum andern lautet ein weiterer Tipp: „Starten Sie ausgeruht in die Reise, sorgen Sie für ausreichend Getränke und Essen an Bord.“ Außerdem sollten Autofahrer Pausen einplanen und sich möglichst in kurzen Zeitabständen beim Fahren abwechseln – falls möglich.

Rettungsgasse

Darüber hinaus weist die Autobahngesellschaft darauf ihn, dass bereits bei stockendem Verkehr genauso wie bei Stau eine Rettungsgasse gebildet werden muss, „damit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte schnell ihren Einsatzort erreichen können“. Gibt es mehr als zwei Fahrspuren, wird sie immer zwischen der äußerten linken Spur und der rechts daneben frei gehalten. Allerdings sollten auch die Fahrzeuge auf weiteren rechten Spuren soweit rechts wie möglich fahren, der Standstreifen indes befahrbar bleiben.

Reiseplanung Die Autobahn GmbH stellt im Internet eine interaktive Baustellenkarte zur Verfügung unter www.autobahn.de/betrieb-verkehr/baustellenkarte. Über die aktuelle Verkehrslage informiert sie hier: www.autobahn.de/betrieb-verkehr/aktuelle-verkehrslage. Gebündelte Infos finden sich in der kostenlosen Autobahn-App.