Verkehr im Kreis Rottweil: Nächtliche Sperrungen auf der A 81

1 Nachts kommt es an der Anschlussstelle Geisingen der A81 zu Sperrungen. Foto: benjaminnolte - stock.adobe.com Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert die Fahrbahndecke an der Anschlussstelle Geisingen der A 81.







Link kopiert



Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert die Fahrbahndecke an der Anschlussstelle Geisingen der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart am Montag und Dienstag, 2. und 3. Juni, sowie in Fahrtrichtung Singen am Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. Juni. Um die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts, also in der verkehrsarmen Zeit durchgeführt. So erfolgt eine nächtliche Teilsperrung an den Auf- und Abfahrten zwischen 18 und 6 Uhr. Die Umleitungen werden laut Pressemitteilung jeweils ab Anschlussstelle Engen und ab Geisingen ausgeschildert.