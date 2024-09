Verkehr im Kreis Rottweil: „Der Zustand vieler Brücken ist alarmierend“

Aufwendige Brückensanierungen und viele Notwendigkeiten sind immer wieder Thema in den kommunalen Gremien im Landkreis. Regelmäßige Inspektionen bestätigen, dass viele der Brücken in einem mittleren bis schlechten Zustand sind, sagt der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Stefan Teufel.

Unsere Empfehlung für Sie Einsturz in Dresden Habeck und Lemke zu Brücke: Land darf nicht zerbröseln Ein Teil der eingestürzten Dresdner Elbbrücke soll wegen Hochwassergefahr schnell entfernt werden. Zwei Bundespolitiker sagen Rückendeckung für den späteren Aufbau zu.

Er informierte sich über den Zustand der Brücken im Landkreis Rottweil – angesichts ihrer zentralen Bedeutung für die regionale Infrastruktur und Mobilität. Rund ein Drittel der Brücken weise demnach Schäden wie Korrosion, Risse und defekte Dehnungsfugen auf, die dringend behoben werden müssen.

Lesen Sie auch

Alarmierender Zustand

„Der Zustand vieler Brücken im Landkreis ist alarmierend,“ sagt Teufel. Im Jahr 2023 erhielt der Landkreis Rottweil bedeutende finanzielle Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg. Rund 3,078 Millionen Euro flossen in das kommunale Straßenbau-Förderprogramm. Für das Jahr 2024 wurde der Landkreis laut Teufel nun erneut mit rund 2,898 Millionen Euro gefördert.

Millionen fließen

Beispielsweise wurden 785 000 Euro für den Ersatzneubau der Straßenbrücken in Dunningen, einschließlich eines Radweglückenschlusses, bereitgestellt. Zudem flossen 1,61 Millionen Euro in den Ersatzneubau der Brücke in der Duttenhoferstraße in Rottweil. Im Jahr 2024 wurde die Modernisierung der Brücke an der Neckarburg mit 468 280 Euro unterstützt.

Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Brücken-Sanierungsprogramms, das den Schwerpunkt auf die Instandsetzung und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur legt. Ziel des Programms ist es laut Teufel, die Brücken in Baden-Württemberg zukunftssicher zu machen und den wachsenden Verkehrsanforderungen gerecht zu werden. Er werde weiterhin im regelmäßigen Austausch mit dem Ministerium für Verkehr stehen, um die Finanzierung und Umsetzung weiterer Projekte zu sichern.

In Rottweil startet übrigens mit Abriss und Neubau der Duttenhoferbrücke im Neckartal ab 24. September ein Mammutprojekt. Zwei Jahre Bauzeit stehen bevor, so lange ist die Verbindung zwischen Neckartal und Berner Feld gesperrt.