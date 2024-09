1 Ein Enforcement-Trailer - Der Kreis Rottweil kauft nun eine ähnliche Geschwindigkeitsmessanlage. Foto: Heidepriem

Für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung schafft der Kreis einen fabrikneuen, „semi-stationären Enforcement-Trailer“ an. Das steckt dahinter.









Immer häufiger sieht man sie am Straßenrand – graue Boxen, ein nicht besonders schönes, sehr kantiges Gehäuse. In seiner Sitzung am Montag beschloss der Verwaltungsausschuss des Kreistages die Anschaffung eines solchen Klotzes, eine neuen Blitzeranlage für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.