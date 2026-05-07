Verkehr im Kreis Calw: Wo es auf Straßen am gefährlichsten ist

Immer wieder kommt es auf den Straßen des Landkreises zu schweren Unfällen – auch mit Toten. Welche Straßen sind denn besonders gefährlich? Wir haben nachgefragt.
Die Stelle im Straßennetz des Kreises Calw, an der es am häufigsten kracht, ist eigentlich ganz harmlos: eine Stoppstelle in Nagold an der Auffahrt auf die Landesstraße 362 – Fahrtrichtung Jettingen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim kann sogar mit Zahlen aufwarten. 26 Unfälle seien dort in den vergangenen zwei Jahren von der Polizei offiziell aufgenommen worden. „Es handelt sich überwiegend um Auffahrunfälle“, bestätigt die Polizei weiter. Zudem heißt es: „Dieser Bereich ist der Verkehrsbehörde in Nagold als Unfallhäufungsstelle bekannt.“