Zwischen Grosselfingen und Rangendingen: Fahrzeug hängt im Graben – Straße bis zum Nachmittag einspurig

Autofahrer, die derzeit auf der L391 zwischen Grosselfingen und Rangendingen unterwegs sind müssen mit einer Verkehrsbeeinträchtigung rechnen. Ein abgerutschtes Fahrzeug ist in den Graben geraten und versperrt derzeit eine Fahrspur.

Gelb blinkendes Licht und Verkehrsleitkegel kündigen den Autofahrern bereits das Unglück an. Auf der Landstraße L 391 zwischen Grosselfingen und Rangendingen, bei der Abzweigung nach Weilheim, ist nach Aussage der Polizei, gegen 6 Uhr ein Fahrzeug der Straßenmeisterei vom Kreis Zollernalb in den Graben gerutscht. Dieses steht nun waagrecht auf einer der beiden Fahrspuren und im Grünstreifen.

Ein Fahrstreifen blockiert

Dadurch blockiert das Fahrzeug der Straßenmeisterei für einen kurzen Abschnitt, kommend von Grosselfingen in Richtung Rangendingen, die Landstraße auf dieser Seite. Das Fahrzeug könne jedoch erst am Nachmittag geborgen werden, wie die Polizei berichtet. Warum das Fahrzeug in den Graben kam und ob es hierbei zu Schäden kam, ist derzeit noch unklar.