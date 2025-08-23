Verkehr: Fünf Tote nach Busunfall nahe der Niagarafälle

Sie sind auf dem Rückweg von den weltbekannten Wasserfällen, als der Bus von der Straße abkommt: Menschen werden aus dem Fahrzeug geschleudert. Es gibt Tote und viele Verletzte.
Buffalo - Fünf Menschen sind in den USA bei einem Busunfall auf dem Rückweg von den Niagarafällen gestorben. Es gebe zudem zahlreiche Verletzte, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus sei von der weltweit bekannten Touristen-Attraktion kommend auf dem Weg zurück nach New York City gewesen. Es gibt bislang keine Hinweise, dass auch Europäer an Bord waren. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.