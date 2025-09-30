Schwerer Unfall: Tram und Reisebus stoßen in Mitte zusammen - Fahrer verletzt

Ein Reisebus will nahe dem Berliner Alexanderplatz abbiegen, dabei kommt er einer Straßenbahn in die Quere. Auch eine Schulklasse war in der Bahn – Sanitäter kümmern sich um die Schüler.
Berlin - Mehrere Menschen sind bei einem schweren Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Reisebusses nahe dem Berliner Alexanderplatz verletzt worden. Der Fahrer des ansonsten leeren Reisebusses sei schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zunächst sei der Mann vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden.