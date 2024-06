Verkehr: Fahrgastverband: EM zeigt Schwächen der Bahn überdeutlich

1 Die Versprechungen der Deutschen Bahn vor der EM seien "mehr als optimistisch" gewesen, kritisiert der Fahrgastverband Pro Bahn. Foto: Andreas Arnold/dpa

Düsseldorf - Die Deutsche Bahn hat nach Ansicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn während der Fußball-EM ihren schlechten Ruf bestätigt. Verbandschef Detlef Neuß sagte der "Rheinischen Post": "Derzeit wird eher unterstrichen, welche Defizite es bei der Bahn gibt." Vor allem im Nahverkehr würden die Schwächen angesichts vieler Verspätungen und überfüllter Züge besonders deutlich. In diesem Bereich fehle es an Sonderzügen oder Personal in Bereitschaft.