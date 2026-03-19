Verkehr eingeschränkt: Zwischen Hammerstein und Holzen steht eine dreiwöchige Vollsperrung an

Die Kreisstraße 6319 einschließlich der Ortsdurchfahrt Holzen wird saniert.
Die Bauarbeiten erfolgen zwischen dem 23. März und dem 13. April unter Vollsperrung auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern, teilt das Landratsamt Lörrach mit. Zu Beginn wird die freie Strecke zwischen Hammerstein und Holzen für die Erneuerung von Entwässerungsanlagen vollständig gesperrt. Parallel dazu finden in der Ortsdurchfahrt Holzen vorbereitende Arbeiten statt. Anlieger-, Liefer- und Busverkehr bleiben in dieser Phase weiterhin möglich, heißt es.