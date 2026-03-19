Verkehr eingeschränkt: Zwischen Hammerstein und Holzen steht eine dreiwöchige Vollsperrung an

Die Bauarbeiten erfolgen zwischen dem 23. März und dem 13. April unter Vollsperrung auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern, teilt das Landratsamt Lörrach mit. Zu Beginn wird die freie Strecke zwischen Hammerstein und Holzen für die Erneuerung von Entwässerungsanlagen vollständig gesperrt. Parallel dazu finden in der Ortsdurchfahrt Holzen vorbereitende Arbeiten statt. Anlieger-, Liefer- und Busverkehr bleiben in dieser Phase weiterhin möglich, heißt es.

Im weiteren Bauverlauf wird auch die Ortsdurchfahrt Holzen vollständig gesperrt. Während der Osterferien ab dem 30. März werden Fräsarbeiten ausgeführt. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite ist zeitweise eine Vollsperrung erforderlich. Die Asphaltierungsarbeiten sind für den 7. bis 9. April vorgesehen; während dieser Tage bleibt die Ortsdurchfahrt erneut komplett gesperrt.

Neben der Fahrbahnsanierung werden im Auftrag der Stadt Kandern schadhafte Schachtabdeckungen ausgetauscht und Gemeindezufahrten saniert. Die Erreichbarkeit der Grundstücke bleibt mit Einschränkungen gewährleistet. Der überörtliche Verkehr wird über Kandern umgeleitet. Anlieger werden vor Beginn der Bauarbeiten gesondert informiert, heißt es.

Buslinie 2 entfällt während der Vollsperrung

Der Radverkehr wird von Hammerstein über den Dreiland-Radweg südlich über Maugenhard nach Holzen umgeleitet. Die Buslinie 2 der SWEG zwischen Hammerstein, Holzen und Kandern entfällt während der Vollsperrung. Ersatzweise wird die Haltestelle „Abzweigung Riedlinger Bad“ bedient. Schulbusse nutzen ebenfalls diese Ersatzhaltestelle; Schüler aus Hammerstein mit Ziel Müllheim steigen in Kandern zu. Hinweise zu den Änderungen werden an den Haltestellen ausgehängt.

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Bereits seit dem 16. März besteht eine Vollsperrung für Erschließungsarbeiten an der östlichen Ortsausfahrt von Holzen. „Durch die Bündelung der Maßnahmen können Bauabläufe effizienter gestaltet, die Gesamtbauzeit verkürzt sowie Kosten und Verkehrsbeeinträchtigungen deutlich reduziert werden“, erläutert Projektingenieur Abdel Sedki vom Fachbereich Straßen im Landratsamt. Für die Sanierung stellt der Landkreis rund 400 000 Euro bereit.