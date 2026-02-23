Verkehr eingeschränkt: Ortsdurchfahrt in Sitzenkirch wird erneut voll gesperrt

1 Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Sitzenkirch werden demnächst abgeschlossen (Archivfoto). Foto: Markus Adler Die Sanierung der Landesstraße 132 in Sitzenkirch steht kurz vor dem Abschluss.







Die Arbeiten im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt Sitzenkirch (L 132) befinden sich in der Endphase, teilt das Landratsamt Lörrach mit. Für das Aufbringen der Deckschicht ist eine Vollsperrung von Montag, 2. März, 7 Uhr, bis Mittwoch, 4. März, 17 Uhr, für die komplette Ortsdurchfahrt erforderlich. Eine Durchfahrt durch Sitzenkirch ist in dieser Zeit weder in nord-südlicher noch in west-östlicher Richtung möglich. Das Befahren des gesperrten Bereichs würde nicht nur den neuen Fahrbahnbelag beschädigen, sondern auch zu Schäden an Fahrzeugen führen, heißt es.