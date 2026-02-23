Verkehr eingeschränkt: Ortsdurchfahrt in Sitzenkirch wird erneut voll gesperrt
1
Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Sitzenkirch werden demnächst abgeschlossen (Archivfoto). Foto: Markus Adler

Die Sanierung der Landesstraße 132 in Sitzenkirch steht kurz vor dem Abschluss.

Die Arbeiten im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt Sitzenkirch (L 132) befinden sich in der Endphase, teilt das Landratsamt Lörrach mit. Für das Aufbringen der Deckschicht ist eine Vollsperrung von Montag, 2. März, 7 Uhr, bis Mittwoch, 4. März, 17 Uhr, für die komplette Ortsdurchfahrt erforderlich. Eine Durchfahrt durch Sitzenkirch ist in dieser Zeit weder in nord-südlicher noch in west-östlicher Richtung möglich. Das Befahren des gesperrten Bereichs würde nicht nur den neuen Fahrbahnbelag beschädigen, sondern auch zu Schäden an Fahrzeugen führen, heißt es.

 

Die Umleitung des Verkehrs in Richtung Käsacker erfolgt über Vogelbach (Malsburg-Marzell). Die überörtliche Umleitung bleibt weiterhin bestehen und führt über Kandern, Riedlingen, Liel, Niedereggenen und Obereggenen sowie umgekehrt. Laster werden großräumig über Kandern, Riedlingen, Liel, Schliengen und Müllheim umgeleitet.

Bushaltestelle wird verlegt

Die Bushaltestelle auf Höhe der Feuerwehr wird für die Dauer der Arbeiten verlegt. Eine Ersatzhaltestelle wird im Bereich der Einmündung der Behelfsumfahrung zum Enzenbergweg eingerichtet. Die Busse fahren von Kandern kommend bis dorthin, lassen Fahrgäste ein- und aussteigen und fahren wieder zurück nach Kandern.

Unsere Empfehlung für Sie

Ortsdurchfahrt Sitzenkirch: Ortsvorsteher wünscht sich mehr Kontrolldruck

Ortsdurchfahrt Sitzenkirch Ortsvorsteher wünscht sich mehr Kontrolldruck

Die Sperrung in der Ortsdurchfahrt Sitzenkirch wird immer noch missachtet – trotz Verbots.

Am 5. und 6. März gilt erneut die zuvor bereits bestehende Vollsperrung der L 132 ab Einmündung Mühlenstraße bis zum Ortsausgang Sitzenkirch in nördlicher Richtung. Die Zu- und Abfahrt nach Käsacker ist dann wieder möglich. Je nach Wetterlage stehen voraussichtlich ab Montag, 9. März, die L 132, die K 6313 sowie alle betroffenen Gemeindestraßen wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung, heißt es seitens des Landratsamts.

 