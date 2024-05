1 Das Wrack des Unfallfahrzeugs Autos in Berlin-Charlottenburg. Foto: Michael Ukas/dpa

Berlin - Ein Auto ist in Berlin-Charlottenburg gegen eine flache Betonwand geprallt und in Flammen aufgegangen - eine Frau starb. Drei weitere Insassen - darunter der Fahrer - wurden bei dem Unfall auf der Tauentzienstraße nahe dem Kurfürstendamm am Mittwochmorgen schwer verletzt, zwei davon lebensgefährlich, wie die Feuerwehr auf X mitteilte. Der Autofahrer sei viel zu schnell unterwegs gewesen, hieß es von der Polizei. Sie spricht von einem "Alleinrennen".