Verkehr bei Schopfheim: B 518 zwischen Hasel und Schopfheim wieder frei

Die Sanierung der B 518 zwischen Hasel und Schopfheim ist nun abgeschlossen. Die Bundesstraße ist wieder frei befahrbar.

Die Sanierung der B 518 konnte zwischen Hasel und Schopfheim konnte am Dienstag planmäßig abgeschlossen werden, obwohl die Witterungsbedingungen teils schlecht waren, teilt das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit. Nach der Erneuerung des Fahrbahnbelags auf einem des viereinhalb Kilometer langen Abschnitts, ist die Bundesstraße 518 nun wieder frei befahrbar. Die Kosten der Maßnahme liegen bei rund 2,6 Millionen Euro.

Seit Mitte September war die B 518 nachts und am Wochenende wegen der Arbeiten gesperrt. Wie Dieter Bollinger, Leiter des RP-Straßenbaureferats in Bad Säckingen berichtet, konnten die Fräsarbeiten und der Einbau der ersten Asphaltschicht sowie Arbeiten an den Banketten wie geplant jeweils nachts erledigt werden: „So konnten wir die Behinderungen für den Verkehr möglichst geringhalten. Nur in zwei Nächten gab es technische Probleme, so dass die Straße morgens jeweils erst mit Verspätung frei gegeben werden konnte.“

Bollinger: Nacht- und Wochenendarbeiten haben sich bewährt

Bollinger zeigt sich in der Mitteilung überzeugt, dass der gewählte Bauablauf mit Nacht- und Wochenendarbeiten auch künftige Maßnahmen auf stark belasteten Bundesstraßen mit nur bedingt für den Umleitungsverkehr geeigneten Strecken auch künftig zum Einsatz kommen werde. „Zwar bedeutet das für die Anwohner der Baustelle eine nächtliche Lärmbelästigung. Sie profitieren aber über viele Jahre von dem eingebauten lärmreduzierenden Asphaltbelag“, lässt sich Bollinger zitieren.

Zudem wurden die beiden Bushaltestellen an der B 518 bei Eichen barrierefrei umgebaut sowie zahlreiche Feldweganschlüsse an die Bundesstraße erneuert.

Sicherungsposten angefeindet

Wegen der nächtlichen Sperrungen mussten die Umleitungsstrecken täglich aktiviert und deaktiviert werden. Bedauerlich sei, dass die Sicherungsposten an den Absperrungen immer wieder von einzelnen Verkehrsteilnehmern angefeindet worden seien. Ärgerlich sei zudem gewesen, dass mehrmals die Beleuchtung für die nächtlichen Arbeiten beschädigt sowie Asphalteinbaugeräte sabotiert wurden. In den nächsten Tagen werden noch die Schilder auf der Umleitungsstrecke sowie die Hinweistafeln zurückgebaut.