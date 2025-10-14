Verkehr bei Schopfheim: B 518 zwischen Hasel und Schopfheim wieder frei

Die Sanierung der B 518 zwischen Hasel und Schopfheim ist nun abgeschlossen. Die Bundesstraße ist wieder frei befahrbar.
Die Sanierung der B 518 konnte zwischen Hasel und Schopfheim konnte am Dienstag planmäßig abgeschlossen werden, obwohl die Witterungsbedingungen teils schlecht waren, teilt das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit. Nach der Erneuerung des Fahrbahnbelags auf einem des viereinhalb Kilometer langen Abschnitts, ist die Bundesstraße 518 nun wieder frei befahrbar. Die Kosten der Maßnahme liegen bei rund 2,6 Millionen Euro.