Verkehr bei Schopfheim: B 518 zwischen Hasel und Schopfheim am Samstag voll gesperrt

Die Nachbesserungen sind umfangreicher als gedacht. Deshalb muss Bundesstraße 518 zwischen Hasel und Schopfheim am Samstag voll gesperrt werden.

Eigentlich sollten die Restarbeiten am Ende der Woche abgeschlossen sein. Nun muss die frisch sanierte B 518 zwischen Hasel und Schopfheim am Samstag aber voll gesperrt werden, wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt. Dies sei notwendig, weil die seit Montag laufenden Nachbesserungsarbeiten an den Fahrbahnbanketten weitaus umfangreicher seien als bisher von der ausführenden

Baufirma angenommen wurde. Wie bereits bei den Vollsperrungen nachts und an den

vergangenen Wochenenden, wird der Verkehr in beide Richtungen über Schwörstadt (B 34) und Dossenbach (K 6353) umgeleitet. „Die erneute Vollsperrung am Samstag ist notwendig, um die Arbeiten möglichst zügig abzuschließen“, erklärt Dieter Bollinger, Leiter des RP-Straßenbaureferats in Bad Säckingen. „Wir bedauern das und bitten die Bürger von Hasel, Eichen und an der Umleitungsstrecke sowie die Verkehrsteilnehmer erneut um Verständnis für die Einschränkungen.“

Verdichtung unzureichend

Bei einer technischen Vorabnahme der Sanierungsarbeiten Ende vergangener Woche sei

festgestellt worden, dass die Bankette auf beiden Seiten des viereinhalb Kilometer langen Fahrbahnabschnitts nicht vertragskonform hergestellt wurden. Bollinger: „In großen Bereichen ist die Verdichtung des Schottermaterials unzureichend und es sind Absätze zwischen Bankett und Fahrbahnbelag vorhanden.“

Seit Montag führe der Auftragnehmer die Nachbesserungsarbeiten unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung aus. „Um die Behinderungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, können diese Arbeiten immer nur in kurzen Abschnitten und maximal an zwei Stellen gleichzeitig ausgeführt werden“, erklärt Bollinger.

Keine Durchfahrt von Eichen in Richtung B 518

Hasel ist während der Vollsperrung am Samstag wieder über Kürnberg (K 6352 und K 6338) aus Richtung Schopfheim und aus Richtung Wehr über die B 518 und die K 6338 erreichbar. Eichen ist nur aus Richtung Schopfheim über die Eichener Straße erreichbar. Während der Vollsperrung ist keine Durchfahrt von Eichen in Richtung B 518 (Oberdorfstraße) möglich.