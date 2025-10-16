Verkehr bei Schopfheim: B 518 zwischen Hasel und Schopfheim am Samstag voll gesperrt

Die Nachbesserungen sind umfangreicher als gedacht. Deshalb muss Bundesstraße 518 zwischen Hasel und Schopfheim am Samstag voll gesperrt werden.
Eigentlich sollten die Restarbeiten am Ende der Woche abgeschlossen sein. Nun muss die frisch sanierte B 518 zwischen Hasel und Schopfheim am Samstag aber voll gesperrt werden, wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt. Dies sei notwendig, weil die seit Montag laufenden Nachbesserungsarbeiten an den Fahrbahnbanketten weitaus umfangreicher seien als bisher von der ausführenden