1 Der Verkehr auf der B462 zwischen Dunningen und Rottweil staut sich kilometerweit. Foto: Cools Die Woche startet stockend: Weil die B27 im Norden Rottweils ab heute gesperrt ist, kommt es zu langen Verzögerungen auf der B462.







Chaos im morgendlichen Berufsverkehr am Montag: Eine Sperrung der B27 bei Rottweil sorgt für jede Menge Ausweichverkehr über Villingendorf auf die B462. Am dortigen Knotenpunkt zwischen Dunningen und der Autobahnauffahrt wird der Verkehr per Ampel geregelt. Es staut sich in alle Richtungen.