1 An dieser Stelle darf überholt werden, die Bahn ist frei – doch auch im Überholverbot und bei Gegenverkehr haben es manche auf der B 462 bei Dunningen arg eilig. Foto: Otto

Wer auf der B462 bei Dunningen unterwegs ist sieht es fast täglich: Immer noch wird riskant überholt – auch auf der durchgezogenen Linie. Was kosten eigentlich die Überholverstöße? Und wie wirkt die neue Sicherheitsmarkierung?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Man mag es manchmal selbst nicht glauben, was man da so alles auf der Dunninger Ortsumgehung erlebt. Der eigene Tacho zeigt 105, 100 sind erlaubt, da fräst ein BMW an einem vorbei. Dass hier, kurz nach der Abfahrt Dunningen-Ost Richtung Schramberg, eine doppelt durchgezogene Linie auf der Straße prangt, scheint den Fahrer nicht zu stören.