Verkehr bei Balingen: Von B27 bis B463 – diese Änderungen gibt es auf der Stau-Strecke

1 Der Verkehr stockte auf der B27 – hier am Dienstagabend Foto: Cornelius Eyckeler

Autofahrer stehen im Berufsverkehr rund um Balingen derzeit häufig im Stau. Der Grund: eine Baustelle bei der B463. So äußern sich Landratsamt und die Stadt Balingen.









Link kopiert



Für die von so vielen Autofahrern gewünschte freie Fahrt sind nötig: Straßen mit ordentlichem Fahrbahnbelag. Dafür werden hier und da Baustellen eingerichtet, beispielsweise an den Zufahrten zur B 463 zwischen Gewerbegebiet Gehrn und Balinger Straße (Frommern). Die Arbeiten an der Zufahrt vom Industriegebiet Gehrn in Fahrtrichtung Albstadt haben bereits begonnen.