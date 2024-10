Abschied von der Stadt? Zoff um Tunnel, B463, Verkehr - einige Laufener wollen raus aus Albstadt

Die Tunnelsanierung und die damit verbundene Belastung der Anwohner in Laufen durch den Verkehr war nicht das einzige heiße Eisen in der ersten Ortschaftsratssitzung nach der Sommerpause. Am Eyachstrand gib es Separatismus-Tendenzen.