Verkehr: Bahnstrecke Berlin-Hamburg wird am Sonntag freigegeben

Die Generalsanierung zwischen den Millionenstädten galt als Bewährungsprobe für die Bahn. Getestet wurde auch die Geduld der Kunden, die teils auf Busse ausweichen mussten.
Berlin/Hamburg - Rund zehneinhalb Monate Ersatzverkehr und Umleitungen haben ein Ende: Am Sonntag wird die wichtige Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin auf ganzer Länge freigegeben. Um 5.34 Uhr soll am Hamburger Hauptbahnhof ein erster Fernverkehrszug Richtung Berlin starten - und die Stadt planmäßig in weniger als zwei Stunden erreichen. Schon früher sind Regionalzüge unterwegs, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.