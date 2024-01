Verkehr: Bahn kündigt wegen Lokführerstreik Notfahrplan an

1 Die Deutsche Bahn will gegen den angekündigten Streik der Lokführergewerkschaft gerichtlich vorgehen. Foto: Christoph Soeder/dpa

Die Lokführergewerkschaft GDL will von Mittwoch bis Freitag streiken - wenn auf den Straßen mit starken Behinderungen durch Bauernproteste gerechnet wird. Die Bahn rechnet mit großen Auswirkungen.









Link kopiert



Berlin - Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass der Lokführerstreik in dieser Woche Millionen Fahrgäste trifft. Das Unternehmen kündigte für Mittwoch bis Freitag einen Notfahrplan mit stark eingeschränktem Angebot an. "Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden", teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Zugleich will die Bahn gerichtlich gegen den Streik vorgehen.