Verkehr: Bahn sperrt Strecke Frankfurt-Mannheim für Generalsanierung

2 Ab kommenden Montag (15. Juli) ist die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim für Bauarbeiten vollgesperrt, als Ersatz fahren Busse (Archivbild). Foto: Andreas Arnold/dpa

Die vielbefahrene Verbindung Frankfurt-Mannheim ist marode und sorgt bundesweit für Probleme im Zugverkehr. Nun wird sie von Grund auf saniert. Für Fahrgäste bedeutet dies erhebliche Einschränkungen.









Link kopiert



Frankfurt/Mannheim - Erstmals wird eine wichtige Bahnstrecke in Deutschland monatelang gesperrt, um sie grundlegend zu sanieren. Auf der vielbefahrenen Verbindung Frankfurt-Mannheim geht ab dem späten Montagabend, 23 Uhr, nichts mehr. Bis Mitte Dezember werden Gleise, Oberleitungen, Signale, Weichen, Brücken und Bahnhöfe modernisiert. Die Deutsche Bahn erhofft sich von dem Konzept einen auf lange Sicht störungsfreien Verkehr. Eine solche Generalsanierung ist insgesamt für 40 hoch belastete Korridore in Deutschland geplant. Kommendes Jahr sind die Abschnitte Hamburg–Berlin sowie Emmerich–Oberhausen an der Reihe.