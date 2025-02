1 Die Absperrungen und Verkehrszeichen liegen bereit. Foto: Wegner

Um den Narren gebührenden Platz einzuräumen, müssen die Verkehrsteilnehmer an den Hochfesttagen der Fasnet einige Einschränkungen hinnehmen.









Während die Autofahrer wegen der Hauptfesttage am Samstag, am Sonntag und am Dienstag über kleinere Umleitungen ihr Ziel in Schramberg erreichen können, ist es am Montagnachmittag schwieriger, durch die Stadt zu gelangen.