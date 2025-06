Verkehr am Samstag in Schönwald

1 Aufgrund der Französischen Nacht am Samstag, 28. Juni, in der Schönwälder Ortsmitte gibt es eine spezielle Verkehrsregelung. Foto: Gemeinde Schönwald Anlässlich des Festbetriebs am Samstag, 28. Juni, ist die Hauptstraße im Bereich der Festmeile von Samstag,15 Uhr, bis Sonntagmorgen, 5 Uhr, komplett gesperrt.







Ab 13 Uhr wird am kommenden Samstag die Durchgangsstraße in Schönwald im Bereich Bachwinkel bis zur Einmündung Johann-Peter-Hebel-Weg auf zehn Kilometer pro Stunde eingeschränkt, ab 15 Uhr ist die Hauptstraße in diesem Bereich komplett gesperrt. Festbeginn ist um 16 Uhr.