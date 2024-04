1 Auf der A5 in Baden-Württemnberg ist es infolge von heftigen Regen und Hagel zu zahlreichen Unfällen gekommen. Foto: Marcus Brandt/dpa

Es ist wieder kühler geworden in Deutschland - und mit Hagel, Regen und Schneeregen auch ungemütlicher. Das zeigt sich auch auf den Straßen, wo es am Abend und in der Nacht einige Unfälle gab.









Oelde/Offenburg - Bei Hagel und heftigem Regen hat es in mehreren Teilen Deutschlands Unfälle mit zahlreichen Verletzten gegeben. Sowohl auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen als auch auf der A5 in Baden-Württemberg waren mehrere Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt, wie Polizeisprecher am Donnerstagmorgen berichteten. In Bayern führte Schneeregen in der Nacht zu Donnerstag zudem zu vier Unfällen auf der A9 bei Ingolstadt - verletzt wurde dabei laut Polizei allerdings niemand.