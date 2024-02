Verkaufstrend: In Freudenstadt gibt es jetzt einen Automatenkiosk

In Freudenstadt gibt es jetzt einen Automatenkiosk

1 Andreas Wolmann und Erna Link neben ihren Verkaufsautomaten in der Reichsstraße 17 Foto: Niklas Ortmann

Süßigkeiten, Snacks, Shishas und Schwangerschaftstests: In der Reichsstraße gibt es seit Dezember einen Automatenkiosk, der rund um die Uhr geöffnet ist und ohne Personal auskommt. Die Verkaufsautomaten liegen zurzeit voll im Trend, wie die Inhaber des ungewöhnlichen Geschäfts erklären.









Link kopiert



Es sei gar nicht so einfach gewesen, an die drei Automaten zu kommen, sagen Andreas Wolmann und Erna Link, die unter dem Firmennamen „W&L Easy Shop“ den Kiosk in der Reichsstraße 17 betreiben. Denn Verkaufsautomaten würden derzeit „wie Pilze aus dem Boden“ schießen und seien heiß begehrt.