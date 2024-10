1 Bummeln und genießen beim verkaufsoffenen Sonntag in Schramberg Foto: Ziechaus

Nach dem Spendenlauf für die Katharinenhöhe zwischen 11 und 13 Uhr lädt der Einzelhandel in Schramberg am Sonntag, 20. Oktober, zum gemütlichen Einkaufsbummel.









Die Schramberger Einzelhändler öffnen am 20. Oktober zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Geschäfte an einem Sonntag und zwar zwischen 13 und 18 Uhr. Dabei können die Besucher unter anderem die neuesten Trends in der Herbstmode kennenlernen und die tollsten Accessoires entdecken.