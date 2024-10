1 Sehr großer Andrang herrschte beim Wolfacher Herbst bei schönstem Wetter in der Innenstadt. Foto: Aberle

Viel Andrang herrschte am Sonntag in der Wolfacher Innenstadt. Die Kombination aus verkaufsoffenem Sonntag und Blaulichttag kam sehr gut an. Außerdem gab es eine Unterschriftenaktion gegen die Schließung der Notfallpraxis.









Die vollen Parkplätze außerhalb der Stadt kündigten es schon an, das Interesse am Wolfacher Herbst war riesengroß. In diesem Jahr gab es mit dem Blaulichttag im Schlosshof und verschiedenen Infopoints einige Besonderheiten.