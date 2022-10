Was Menschenmassen nach Rottweil locken kann

5 Delikatessen gibt es überall zu entdecken. Foto: Weisser

Viele geöffnete Geschäfte, angenehmes Herbstwetter, nette Unterhaltung für die Kinder – und vor allem keine Corona-Einschränkungen: Der vom Rottweiler Gewerbe- und Handelsverein organisierte verkaufsoffene Sonntag hat viele Besucher in die Innenstadt gelockt.















Rottweil - Um 13 Uhr öffneten die 35 teilnehmenden Betriebe ihre Türen. Doch schon zuvor herrschte reichlich Trubel in der Innenstadt. Denn: Beim Volksbank-Lauf vor der Mittagszeit säumten schon viele Zuschauer die Straßen an der Kreuzung in der Innenstadt.

Dieser Bereich war den ganzen Tag über für den Verkehr gesperrt. Die Straßenflächen gehörten den Fußgängern und Radfahrern. So nutzte die Bike-Box die Hochbrücktorstraße für ihren Fahrradparcours für Kinder und Jugendliche. Der Friedrichsplatz war diesmal in das Geschehen integriert.

Größter Andrang in klassischer Fußgängerzone

Unterhalb des Marktbrunnens waren die neuesten Ford-Modelle ausgestellt. Auf der Saline und in der Tuttlinger Straße nahmen ebenfalls Betriebe am verkaufsoffenen Sonntag teil.

Den größten Andrang gab es in der Oberen Hauptstraße. Dort war die Verkehrswacht mit einem Stand vertreten. Essen und Trinken gab es in den Gastronomiebetrieben. Die Plätze im Außenbereich der Lokale waren gut belegt. Weitere Essensstände ergänzten das kulinarische Angebot. Vor diesen, wie auch vor der Eisdiele, bildeten sich größere Warteschlangen.

Attraktionen allüberall

Doch die Betreiber waren auf den Andrang gut eingestellt. Auf die Süßmäuler warteten leckere Crêpes. Mit Kaffee und Kuchen wurden die Besucher vom Förderverein der Eichendorffschule versorgt. Im Steakhouse "Bullshouse" in der Tuttlinger Straße konnte man Schnäpse und Liköre der Destillerie Senft vom Bodensee probieren.

Eine besondere Attraktion für die Kinder war der Auftritt zweier Clowns. Die zwei Spaßvögel ließen riesige Seifenblasen aufsteigen. Eifrig versuchten die Kinder, diese zu erhaschen, bevor sie zerplatzten. Das Kinderkarussell war ebenfalls ständig im Betrieb.