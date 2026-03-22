Verkaufsoffener Sonntag: Viel los beim Ostereier-Sonntag mit Azubi-Messe

Mit erster Azubi-Messe, Flohmarkt, zahlreichen Attraktionen in der Kernstadt, in Stetten und Owingen brachte der Oster-Verkaufssonntag des HGV viel Volk auf die Straße.
Der Haigerlocher Handels- und Gewerbeverein (HGV) startete mit seinem ersten Verkaufssonntag mit neuen Ideen in den Frühling. Es war etwas sonnig mit gemäßigten Temperaturen. Zentraler Punkt war die Unterstadt, wo die Fachgeschäfte mit Ostereierrabatten lockten, auf dem Marktplatz die erste „Azubi-Messe“ mit sieben Firmen und Dienstleistern über die Bühne ging und in der Spitalgasse ein Flohmarkt zum Bummeln und Stöbern lockte.