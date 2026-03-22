Verkaufsoffener Sonntag: Viel los beim Ostereier-Sonntag mit Azubi-Messe

Mit erster Azubi-Messe, Flohmarkt, zahlreichen Attraktionen in der Kernstadt, in Stetten und Owingen brachte der Oster-Verkaufssonntag des HGV viel Volk auf die Straße.

Der Haigerlocher Handels- und Gewerbeverein (HGV) startete mit seinem ersten Verkaufssonntag mit neuen Ideen in den Frühling. Es war etwas sonnig mit gemäßigten Temperaturen. Zentraler Punkt war die Unterstadt, wo die Fachgeschäfte mit Ostereierrabatten lockten, auf dem Marktplatz die erste „Azubi-Messe“ mit sieben Firmen und Dienstleistern über die Bühne ging und in der Spitalgasse ein Flohmarkt zum Bummeln und Stöbern lockte.​

Obwohl weitere Verkaufssonntage in der Region stattfanden, wurde der sonntägliche Bummel im Städtle gerne wahrgenommen, in den Geschäften geschaut, gestöbert und natürlich auch gekauft. Und so gesellte sich zu dem seit Jahren in der Kernstadt fest etablierten Flohmarkt in der Spitalgasse bei diesem ersten verkaufsoffenen Sonntag eine erste „Azubi-Messe“ auf dem Marktplatz.

Dabei hatten junge Leute aus der Stadt und darüber hinaus die Möglichkeit, sich über die verschiedensten Ausbildungsberufe zu informieren, die sieben Firmen und Dienstleistungen aus der Stadt anbieten, ob bei HaserBau GmbH & Co. KG, Wohn-Schick Owingen, der Stadt Haigerloch, der Theben AG und Pezet AG oder auch beim Salzbergwerk der Wacker Chemie AG und Schwörer Bausysteme, Stetten. Bürgermeister Heiko Lebherz, der ebenfalls wie Haigerlochs Ortsvorsteher Michal Zubke unterwegs war, lobte die Initiative des HGV mit einer solchen ersten Azubi-Messe. „Unsere Firmen in der Stadt haben erhebliche Probleme, genügend Auszubildende zu finden. Deshalb finde ich es gut, wenn die Betreibe offensiv öffentlich in die Werbung gehen“.

Ostereier als Besuchermagnet

Die Vertreter an den einzelnen Pavillons, teilweise mit jungen Auszubildenden bestückt, legten sich mächtig ins Zeug, um im persönlichen Gespräch mit den jungen Leuten direkt Kontakt aufzunehmen, vor allem in den Nachmittagsstunden. So war diese erste Azubi-Messe ein zartes Pflänzchen, das es zu pflegen gilt.

An den Ständen gab es natürlich für das Publikum zahlreiche kleine Aufmerksamkeiten, bei Wohn-Schick zusätzlich ein Glücksrad. Auf dem Marktplatz servierte „Kuchenklatsch“ leckere Pizzen und Getränke. Zudem bot dort der Haigerlocher Kindergarten verschiedene Waffel-Kreationen an.

Viel Kundschaft hatte auch das Floristikgeschäft „Blumenwerk“. Foto: Wilfried Selinka

In der Kernstadt war die 37. Ostereierausstellung mit Ostermarkt der Galerie „Schwarze Treppe“ im evangelischen Gemeindehaus ein Renner. Viele Besucher tummelten sich dort und genossen auch die selbstgebackenen Kuchen des „Frauenchores Zollernalb“. Auch die übrigen Museen und Dauerausstellungen hatten für die Besucher geöffnet.

In der Salinenstraße in Stetten war der zweite große Schauplatz. So waren beim Stoff-Outlet Zollernalb Kunden an den großen Auslagen beschäftigt, um sich in der Großauswahl an Frühjahrsstoffen das Passende zum Nähen auszusuchen. Gegenüber hatte Ivo Lavetti seinen Abfallladen geöffnet. Zudem konnte dort bei einem weiteren Flohmarkt gestöbert werden.

In Owingen war natürlich besonders die Firma Wohn Schick auf den Kundenansturm gerüstet, der vor allem am Nachmittag einsetzte. Auch hier lockten eine große Prozent-Rabattaktion, bestes Essen im Restaurant, eine Hüpfburg und Schminken für die Kleinen. Im Floristikgeschäft „Blumenwerk“ gab es beim Einkauf anlässlich des neunjährigen Bestehens ebenfalls Rabatte und zusätzlich den Duft zahlreicher Frühjahrsblüher. Dort war auch Bewirtung geboten. Die „Kinderscheune“ von Erika Pflumm überraschte zusätzlich zum Angebot mit Waffeln und Getränken.