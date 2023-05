Die Bänke auf dem Sonnenplatz waren dicht gepackt: Nicht nur mit Feuerwehrleuten in Dienstuniformen, sondern auch vielen weiteren Besuchern. Sogar das Wetter spielte mit, wie Feuerwehrkommandant Florian Bachmann zur Begrüßung anmerkte: eigentlich sei Gewitter und Sturmregen angesagt worden.

Das freute auch die zahlreich geladenen Ehrengäste. Unter ihnen etwa Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU), Landes-Staatssekretärin Sandra Boser (Grüne) und die ebenfalls angereisten Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner (SPD) und Yannik Bury (CDU).

73 aktive Einsatzkräfte können in Rust im Fall der Fälle ausrücken

Als örtlicher Dienstherr hatte schon zuvor Bürgermeister Kai-Achim Klare in die Vergangenheit der Feuerbekämpfung geblickt. Nämlich auf den römischen Kaiser Augustus, der vor knapp 2000 Jahren die erste städtische Wehr am Tiber gegründet hatte – damals noch mit freigelassenen Sklaven. Rust verfügt laut Klare noch heute über ähnlich enge Ortslagen. Während des zweiten Weltkrieges seien dann nicht an der Front stehende ältere Feuerwehrmänner mit manchem heimischem Brandbeschuss beschäftigt gewesen. Seit 50 Jahren sei man auch mit dem Europa-Park samt zunehmendem Touristengewerbe vor stets neue Herausforderungen gestellt worden.

Klare betonte stolz, dass die Ruster FFW längst personell und technisch auf dem neuesten Leistungsstand stehe, unverzichtbar für die öffentliche Daseinsvorsorge und mit hoher Motivation – trotz Verzicht auf Freizeit und gelegentlich Familienleben.

Auch FFW-Kreisbrandmeister Bernhard Frei bestätigte, dass die Ruster Wehr personell schlagkräftig und technisch bestens ausgerüstet sei, mit aktuell 73 aktiven Einsatzkräften und 20 beim Nachwuchs. Dem Bürgermeister, der zuvor den Zeichentrick- Jungdrachen Grisu mit „ich will Feuerwehrmann werden“ zitiert hatte, bot Frei einen bevorzugten Grundausbildungsplatz an.

Auch wenn Klare nicht der Feuerwehr beitrat, sorgte er doch mit einem Gemeinde-Jubiläumsscheck über 1500 Euro plus einer Wasserspritzpistole für die Jugendfeuerwehr für Freude bei der Ruster Wehr.

Ortshistoriker Karl-Heinz Debacher, Verfasser der FFW-Jubiläumsbroschüre, erzählte weitere Details aus der Geschichte der Wehr. Beispielsweise, dass die erste aktive Ruster Feuerwehrfrau 1999 in die Wehr aufgenommen wurde.

Der Redeteil wurde von der Ruster Musikkapelle samt Badnerlied aufgelockert, später sorgte die Band „Saitenwind“ für Live-Musik. Die FFW sorgte mit Fleisch-Spießen, Penne Bolognese und Weißwurst-Burgern für die Verpflegung der Gäste. Zudem gab es noch Grußworte von den FFW-Kameraden aus Kappel-Grafenhausen, die die bewährte interkommunale Zusammenarbeit lobten.

14 Firmen und Läden öffneten für „Rust bewegt“ ihre Türen

Auch Daniel Punkt dankte im Namen des örtlichen Gewerbeverbunds für die stete Unterstützung der FFW bei diversen Aktionen. Das Ruster Gewerbe bot am Sonntag im Rahmen von „Rust bewegt“ ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm: 14 Firmen mitsamt Apotheke, Gemeinde-Touristik und vier gastronomischen Betrieben nahmen teil und luden zum verkaufsoffenen Sonntag. Auch Läden im südlichen Gewerbegebiet waren mit dabei.

Zu erleben gab es etwa den Laden 1x1 mit Schreib- und Geschenkartikeln, die Naturwerkstatt, das Fahrradteam Baumann, Haugers gesundheitsfördernde Physiotherapie sowie das Tattoostudio 11. Bei „Lehmanns Küchen“ sorgte Thomas Fruhen aus Rastatt für besondere Häppchen.

Info: Die Gründung

Die Ruster Feuerwehr wurde am 16. Mai 1873 gegründet. Laut dem Ruster Ortshistoriker Karl-Heinz Debacher wurden anfangs noch örtliche Hilfskräfte zwangsverpflichtet, um den uniformierten Feuerwehrleuten zu helfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Ruster Freiwillige Feuerwehr 1947 neu aufgestellt.