In der Oberen Hauptstraße herrscht trotz winterlicher Temperaturen reges Treiben. Foto: Steinke-Vollmer

Endlich mal wieder seinen Mitmenschen ohne Maske begegnen zu können, das war für viele Besucher des verkaufsoffenen Sonntags ein richtig freudiges Erlebnis. So hinderten auch die winterlichen Temperaturen nicht daran, das gebotene Programm in vollen Zügen zu genießen.















Sulz - Nach zwei Jahren Corona-Pause war es endlich so weit: Am Sonntag war in der Sulzer Innenstadt so einiges geboten. Flanieren, stöbern, plaudern, einkaufen und sich inspirieren lassen konnten die Besucher ohne besondere Einschränkungen.

Die Auftritte der Artisten und die musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Sulz sorgten für eine schöne Atmosphäre. Reißenden Absatz fanden die Fahrräder, denn traditionell können bei der Fahrradbörse gute Räder zum günstigen Preis erworben werden. Es wurde sogar ein Fahrrad im Wert von 800 Euro gespendet. Der Erlös kommt den Ukraine-Flüchtlingen zugute.

Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten

Mit beeindruckender Seifenblasenartistik erfreute Frohnella aus der Schweiz an diesem Sonntag Alt und Jung an verschiedenen Plätzen.

Das Jongleur-Duo Simone Bürger und Nick Hardegger zog ebenfalls mit zwei auf Stöcken rotierenden Tellern durch die Straßen und zeigte allerlei Kunststücke.

Kulinarische Köstlichkeiten wie Glühwein, Flammkuchen und Currywürste bot Herbys Glühhütte; traditionelle süße Straubeza gab’s von Helga Klingele. Auch der Partnerschaftsförderverein "Global" bot Kulinarisches, und die in den Straßen und auf dem Marktplatz ausgestellten Neuwagen lockten zum Preisvergleich.

Rundum gelungen

Für viel Freude sorgte auch das Marktplatzkonzert des Musikvereins Sulz unter Leitung von Edin Pasalic, das mit schwungvollen Rhythmen die Herzen der Menschen an diesem recht kalten Tag erwärmte.

Die Einzelhändler dürften sich über die niedrigen Temperaturen gefreut haben – denn so strömten viele Menschen in die Läden und profitierten von den angebotenen Rabatten.

Beim Kinderschminken in der Erlebniswelt Blass in der Bahnhofstraße standen die Kinder Schlange; die Erwachsenen ebenso an der Kasse – es war ein rundum gelungenes Event.