1 Der verkaufsoffene Sonntag soll nach zweijähriger Pause wieder die Schwenninger Fußgängerzone beleben. Foto: Kratt

Nach zweijähriger Zwangspause lädt der verkaufsoffene Sonntag am Wochenende wieder zum Bummeln durch die Schwenninger Innenstadt ein. Doch auch wenn der Nachholbedarf hinsichtlich der Corona-Krise bei den meisten groß ist, sehen nicht alle Händler den Sonntag als essenziell an.















VS-Schwenningen - Sonnig bis bewölkt, so lautet derzeit die Wettervorhersage für den kommenden Sonntag, 7. November. "Das ist eigentlich ganz gut für uns", sagt eine Mitarbeiterin vom Sport Müller. Denn zu schön dürfe das Wetter nicht sein, sonst würden die Menschen nur im Café sitzen und kämen nicht in die Läden herein. Das Sport Müller-Team ist froh, endlich wieder am Sonntag öffnen zu können. Schließlich ist es das Ziel, die Winterware aus der Fashion-Filiale in der Uhlandstraße relativ zügig zu verkaufen. Bekannterweise schließt die Filiale, das Haus soll verkauft werden. "Eigentlich hätten wir schon längst geschlossen, aber dann kam Corona dazwischen", berichtet die Verkäuferin in Bezug auf die Zwangsschließung während des Lockdowns im vergangenen Winter. Auch weiter oben, im Hauptgeschäft an der Harzerstraße, sei es wichtig, die Winterware an den Mann oder an die Frau zu bringen. Solch ein besonderer verkaufsoffener Tag helfe natürlich dabei.