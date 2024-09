Verkaufsoffener Sonntag: Riesiger Besucherandrang in Bad Wildbad

Riesiger Besucherandrang in Bad Wildbad

1 Viele Besucher strömten am Sonntag in die Fußgängerzone. Foto: Angela Baum

Alte Schätzchen, Trödel und geöffnete Geschäfte. Das ist eine Kombination, die sich in Bad Wildbad lohnt. Zum verkaufsoffenen Sonntag mit Antik- und Trödelmarkt kamen Tausende Besucher.









Wunderschöne, teilweise sogar sehr alte oder auch historische Schätze und auch Kunstwerke lassen Sammlerherzen höher schlagen – wer bei den unzähligen Unikaten und Raritäten, die Trödler an ihren Ständen liebevoll in Szene gesetzt haben nicht fündig wird, der geht vielleicht beim verkaufsoffenen Sonntag in die Fußgängerzone und findet dort das eine oder andere Lieblingsstück.