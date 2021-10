Wegen Rave-Party Polizeikontrollen an A81-Parkplatz bei Zimmern

In Rottweil fand am Samstagabend am Hauptbahnhof eine Techno Party statt. Weil mit einem erhöhten Personenaufkommen gerechnet wurde, führte die Autobahnpolizei im größeren Stil Verkehrskontrollen unter anderem am "Park&Ride"-Parkplatz an der A 81 bei Zimmern ob Rottweil durch.