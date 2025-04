„Frühlingsgefühle“ lautete das Motto am verkaufsoffenen Sonntag in Meßstetten – und der Frühling brachte die Besucher.

Breit hatten sich die Teilnehmer des Frühlingsfestes in Meßstetten aufgestellt: Zentral vom Marktplatz aus drapierten sich die Angebote über die Fläche der Kernstadt.

„Meßstetten blüht auf“ – aus einem Winterschlaf. Diese Begrüßungsworte von Jörg Bandle, dem Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins Meßstetten (HGV), waren in der Natur ein paar Tage zuvor bereits Realität geworden. Nach zunächst etwas frischen Temperaturen lockte die Veranstaltung besonders am etwas wärmeren Spätnachmittag die Besucher regelrecht an.

Immer das leidige Vabanque-Spiel mit dem Wetter

Das traditionelle Frühlingsfest des HGV Meßstetten ist als eine der ersten Freiluftveranstaltungen in der Heubergmetropole immer mit einem kleinen Wetterrisiko versehen. Die Verantwortlichen des Vereins hatten jedoch ein ebenso abwechslungsreiches wie unwiderstehliches Programm zusammengestellt, das für alle Altersgruppen etwas bot.

Auf dem Erwin-Gomeringer-Platz servierten Streetfood-Unternehmen Leckereien für den kleinen und großen Hunger. Vor allem für die jüngere Zielgruppe gab es saftige Burger, Flammkuchen und Grillgut im Angebot.

Die zahlreichen heimischen Anbieter zeigten einen eine große Produktpalette und Trends. Schade: Auch andere Handels- und Gewerbevereine hatten genau an diesem Wochenende ebenfalls verkaufsoffene Sonntage – in Haigerloch, Bisingen und Albstadt. Allerdings ist das Zeitfenster für solche Veranstaltungen für das Frühjahr 2025 recht klein, denn Ostern naht schnellen Schrittes. Jörg Bandle warum trotzdem sichtlich zufrieden und dankbar, dass trotzdem viele Kunden in Meßstetten blieben respektive sich im großen Angebot für Meßstetten entschieden.

Warm essen und gemütlich feiern in der Holzhandel-Halle

Zumal nicht nur die Geschäfte geöffnet hatten: Der Heimat- und Geschichtsverein bewirtete die Gäste im Gerstenecker-Haus in der Zeurengasse und der Gesangverein beim Holzhandel Heinecke. Dieter Schuler zeigte die Bandbreite seiner beeindruckenden Fotografien in einer Beamershow.

Der Förderverein Altenhilfe hatte bereits am Samstag sein Backhäusle eröffnet und lockte mit frischem Brotduft und „Meßstetter Osterhäsle“. Zudem war das Museum für Volkskunst offen für Neugierige.

