Verkaufsoffener Sonntag in Schwenningen

3 Durch die Muslen strömende Besucher können sich am Angebot auf dem Jahrmarkt erfreuen. Archivfoto: Heinig Quelle: Unbekannt

Einzelhändler und Gewerbeverband freuen sich über ersten Extratag nach zwei Jahren















Nicht nur die Geschäfte sind am 7. November geöffnet. An diesem Sonntag kehrt auch der Jahrmarkt in die Schwenninger Fußgängerzone zurück.

Bereits ab 10 Uhr am Vormittag werden die Marktbeschicker an ihren Ständen in der Muslen die unterschiedlichsten Waren anbieten. Ob Kleidungsstücke, Lederwaren wie Geldbeutel oder den warmen Schal für den bevorstehenden Winter. Wer durch die Fußgängerzone bummelt, wird linker und rechter Hand ein buntes Sortiment finden.

Darunter sind etliche Spezialhändler, die ihre Produkte direkt am Stand vorführen. Neben diversen Imbissangeboten haben Kinder die Möglichkeit, sich auf einem Karussell auf dem Muslenplatz zu vergnügen.

Händler bieten ihre Waren zwischen 10 und 18 Uhr an

Vom Muslenplatz bis hinauf zum Hockenplatz erstrecken sich die Märkte im Stadtbezirk Schwenningen grundsätzlich. So auch dieser Jahrmarkt, der am Sonntag, 7. November, von 10 bis 18 Uhr in Schwenningen stattfindet.