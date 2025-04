Verkaufsoffener Sonntag in Schwenningen: Aktionstag lockt tausende Menschen an

Es war für Schwenningen eine rundherum gelungene Veranstaltung, der Frühjahrsmarkt der Marktschreiergilde mit Hamburger Fischmarkt und dem verkaufsoffenen Sonntag. Tausende Menschen waren in die Innenstadt gekommen, und wer die Geschäfte jenseits der Muslen besuchen wollte, konnte einem roten Band folgen.

„Wir haben jetzt drei tolle Tage hinter uns und viel für Schwenningen getan“, zog Gunter Welzer, Vertreter der Sparte Handel und Gewerbe Schwenningen im Gewerbeverband Oberzentrum, ein positives Fazit. „Die Leute waren überall anzutreffen“, sagte Welzer. Er stellte fest, dass man jetzt Anlässe gefunden habe, an denen man Schwenningen richtig beleben kann und es positive Resonanz gibt und man auch nachhaltig positiv in Erinnerung bleibt. „Wenn man Kulturnacht, Stadtstrand und das neue Winterdorf hinzuzählt, haben wir viele gute Veranstaltungen in Schwenningen, die uns auch weiterbringen sollen, sei es in der Industrie, der Gastronomie und natürlich dem Handel“, so der GVO-Vorstand.

Lesen Sie auch

Übung der Schwenninger Feuerwehr kommt an

Bewusst habe man nach längerer Zeit wieder einmal den Marktplatz mit eingebunden, da sich die Geschäfte aktiv einbrachten, berichtete Welzer. „Hierzu gab es noch ein tolles Rahmenprogramm, und wir haben den Marktplatz gut bespielt.“ Besonders gut angekommen war eine kleine Übung der Schwenninger Feuerwehr. Viele Zuschauer konnten verfolgen, wie die Personenrettung aus einem Fahrzeug von statten geht, das einen Verkehrsunfall hatte, kommentiert vom Schwenninger Abteilungskommandanten Christian Krause. Die Jugendfeuerwehr übernahm die Bewirtung. Außerdem konnten die Besucher die neuen Einsatzfahrzeuge begutachten.

Bei der Villinger Puppenbühne war Markus Lauffer als Zauberclown Knöpfle zu sehen, der die Kinder mit seinen Tricks verzauberte. Im Gepäck hatte er auch das Kasperle-Puppenspiel „Bello und der Räuberschreck“, das bei den Jungen und Mädchen bestens ankam.

Neuer Förderverein der Gartenschule stellt sich vor

Erstmals stellte sich auf dem Marktplatz der neue Förderverein der Gartenschule vor und machte Mitgliederwerbung. Die Schüler und Eltern unterstützten die Aktion mit einem Kuchenverkauf. Der Bewegungsparcours der Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg zog besonders die Kleinsten in ihren Bann.

Mit von der Partie war auch Reiner Schorer mit seinem Antik-Flohmarkt in der Marktstraße. Hier gab es guten Zulauf, und besonders freuten sich die Leute, dass sein Vater Gerhard Schorer für kurzweilige Unterhaltung auf dem Akkordeon sorgte. Er hat eine ganze Sammlung von alten Instrumenten, die er sehr gut beherrscht und spielen kann.

Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau stellt sich vor

Der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg, präsentierte sich anlässlich des 50-jährigen Bestehens. Regionalvorsitzender Hannes Thieringer aus Obereschach sagte, dass es verstärkt Interesse für diesen Beruf gebe. „Am 4. Mai sind wir beim verkaufsoffenen Sonntag in Villingen zu finden“, so Thieringer.

Höhepunkt über drei Tage war der Besuch der echten Marktschreiergilde mit dem Hamburger Fischmarkt auf Tour. Gegen 16 Uhr waren die Händler beispielsweise mit Nudelwaren oder Schokolade ausverkauft. Auch beim Käse und beim Fisch gab es nur noch Reste. Dass der Markt mit insgesamt 25 Ständen gut ankam, freute Joachim Borgschulze sehr. Der Organisator und Sprecher der Marktschreier konnte von einer tollen Resonanz berichten.

Großen Spaß bei den Wortgefechten

Die Leute hatten von Freitag bis Sonntag ihren großen Spaß bei den Wortgefechten zwischen dem „Aal Hinnerk“ oder unter anderem dem „Nudel-Kiri“, die allesamt gut miteinander auskommen. „Das Publikum möchte solche Events wie den Fischmarkt“, so Borgschulze. Den Muslenplatz lobte er als Veranstaltungsort mit einem tollen Ambiente und freute sich jetzt schon: „Zum verkaufsoffenen Sonntag am 10. Mai 2026 sind wir wieder in Schwenningen mit dabei.“