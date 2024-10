Verkaufsoffener Sonntag in Haigerloch: Wenn ein Markt Crêpes, eine Kochshow und einen Webstuhl bietet

11 Zwei Damen der MK Höfendorf beim Crêpes-Verkauf Foto: Carola Lenski

Erfolgreich verlief im Felsenstädtle und den Haigerlocher Teilorten der verkaufsoffene Sonntag mit Floh- und Trödelmarkt. Auch das Wetter machte mit. Die teilnehmenden Händler hatten ein vielseitiges Programm aufgestellt, mitsamt Sport und Kochtipps.









Ein bisschen machte sich bei bei dieser Auflage der Traditionsveranstaltung allerdings der gleichzeitig stattfindende verkaufsoffene Sonntag in Balingen bemerkbar: Es gab weniger Flohmarktstände. Doch ungeachtet dessen fanden sich zahlreiche Besucher ein: Etwa bei der Firma Wohn-Schick in Owingen, wo es die„Deutschland kocht“-Finalistin Conny Eberwein aus Hechingen zu sehen gab: Sie war beim Wettbewerb in Berlin die Zweitplatzierte und führte den Marktbesuchern ihre Kochkünste vor. Derweil boten draußen die Damen der Musikkapelle Höfendorf verschiedene Crêpes an. Für Kurzweil sorgte bei den Kinder eine Hüpfburg. Beim „K-Markt“ hingegen konnten Sportliche ihr Glück beim Fußball-Dart versuchen, während nebenan gegen den Hunger Rote Würste verkauft wurden.