Bereits ab Freitag hatte der Vergnügungspark des Schaustellerbetriebs Rappenecker aus Horb geöffnet. Während sich der Ansturm am Samstag noch in Grenzen hielt, wurden Kinderkarussell, Losbude und Süßigkeitenstand am Sonntag gut frequentiert.

Bereits ab 12 Uhr hatten am Sonntag nahezu alle Baiersbronner Geschäfte geöffnet. In aller Ruhe konnten sich die Besucher mit der neusten Mode vertraut machen, die HGV-Vorsitzender Holger Wessinger bei zwei Modenschauen vorstellte. Im Fokus standen die Frühjahrs- und Sommermode. Dabei wurden unter anderem schicke Hosen und Kleider für die Freizeit und den Sport präsentiert.

Neben eleganten Sommeranzügen ist in diesem Frühjahr und Sommer die florale Mode, auch mit Aufdrucken, angesagt. 13 Models von vier Modegeschäften präsentierten die neuesten Trends auf dem Laufsteg, von Holger Wessinger fachlich versiert erläutert. Dafür gab es viel Beifall.

Blumen für die Mütter

Und so bot es sich an, im Anschluss durch den Ort zu bummeln und sich in den Fachgeschäften umzusehen und sich beraten zu lassen. Die Geschäftsbetreiber freuten sich über das große Besucheraufkommen. Auch so mancher Blumengruß zum Muttertag ging noch über die Theke. Und in der Buchhandlung konnte nach dem neusten Krimi oder auch einem Sachbuch gestöbert werde.

Auch die heiße Rote war gefragt. Foto: Lothar Schwark

In der abgesperrten Forbachstraße konnten sich die Besucher gemütlich unter Schatten spendenden Sonnenschirmen niederlassen. Dabei boten das Hotel Rose, das Café am Eck, die Metzgerei Schurr, Getränke Gaiser und das Team vom Delikaaat eine gute Auswahl von Speisen und gekühlten Getränken.

Duo sorgt für Livemusik

Duftende Waffeln waren besonders bei Kindern beliebt, während die Erwachsenen eher auf deftige Kost setzten. Es lockte aber noch mehr in Baiersbronn: Zahlreiche Besucher schauten sich auch die große Modellausstellung der IG Truckmodellbau Freudenstadt anlässlich der 33. Deutschen Modelltruckmeisterschaften in der Schwarzwaldhall an.

An der Forbachstraße unterhielt das Musikduo Memox aus Pforzheim mit aktueller Schlagermusik, Oldies und Partymusik.

Das Kinderkarussell gehörte zu den Attraktionen der Kirmes. Foto: Lothar Schwark

Laut Wessinger hat der verkaufsoffene Sonntag in Baiersbronn zum Muttertag bei vielen – auch überregionalen Besuchern – einen großen Stellenwert. Den Besuch in Baiersbronn verband der eine oder andere mit einem Spaziergang durch den Ort. Viele Gäste waren beeindruckt, wie schick sich Baiersbronn zur bevorstehenden gemeinsamen Gartenschau mit Freudenstadt herausgeputzt hat.