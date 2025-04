Ein verkaufsoffener Sonntag findet zusammen mit der Narrenbörse am Sonntag, 4. Mai, in Bad Dürrheim statt.

Von 12 bis 17 Uhr werden am Sonntag, 4. Mai, viele Geschäfte offen haben. Gleichzeitig findet die internationale Narrenbörse im Haus des Bürgers statt.

In den Geschäften der Innenstadt und im Gewerbegebiet locken zahlreiche Angebote und Aktionen. Vor allem für die Kleinen ist an diesem Tag viel geboten.

Entlang der Friedrichstraße gibt es einige zu erleben. So wird Zauberer Eric Meiser die Besucher mit seinem Close-Up-Programm überraschen. Ergänzend dazu wird Zauberclown Knöpfle seine Show und ein Kasperletheater aufführen. Natürlich darf auch das Spielmobil mit der beliebten Hüpfburg nicht fehlen. Musikalisch werden Sebastian Schnitzer mit seinem rollenden Piano und Helmut Doser die Besucher unterhalten.

Der Treff am Park öffnet an diesem Tag ebenfalls seine Pforten, und die Sonnenhof Appartements im selben Gebäudekomplex laden zum Tag der offenen Tür ein.

Flohmarkt ist zusätzlich auf dem Rathausplatz

Gleichzeitig findet an diesem Wochenende 3. und 4. Mai die internationale Narrenbörse im Haus des Bürgers und dem Parkplatz Stadtmitte statt. Am Samstag, 3. Mai, sowie am Sonntag, 4. Mai, findet in der Luisenstraße auch ein Flohmarkt rund um den Rathausplatz statt, und am Samstagabend ist die lange Museumsnacht im Fastnachtsmuseum Narrenschopf geplant.

Narrenbörse und Museumsnacht Am 3. Mai 2025 fällt der Startschuss zur 27. Internationalen Narrenbörse im Haus des Bürgers. Närrische Schnäppchenjäger und Sammler kommen von 11 bis 17 Uhr auf ihre Kosten. Der Eintritt beträgt in diesem Jahr drei Euro. Wie in den vergangenen Jahren wird es auch wieder eine Tombola mit attraktiven Preisen geben. Der Hauptgewinn der Tombola ist eine originale Holzmaske der Dorauszunft Saulgau. Ein besonderes Highlight ist am Samstagabend, 3. Mai, bei der Museumsnacht. Ab 17.30 Uhr gibt es bei freien Eintritt Programm im Narrenschopf.

Programm Friedrichstraße Eric Meiser (Zauberer) mit seinem Close-up-Programm, 12 bis 17 Uhr; Zauberclown Knöpfle, 12 bis 17 Uhr; 12.30 Uhr Kasperletheater; 14 Uhr Zauberclownshow; 15.30 Uhr Kasperletheater; 16.30 Uhr Zauberclownshow; dazwischen Luftballontiere modellieren, das Spielmobil mit Hüpfburg steht von 12 bis 17 Uhr bereit. Sebastian Schnitzer mit dem rollenden Piano spielt zwischen 12 und 17 Uhr; Helmut Doser ebenfalls zwischen 12 und 17 Uhr.

Beteilige Firmen Imbiss Münsch (Standplatz gegenüber von Conny Brix Feine Wäsche), Treff am Park mit Mehrgenerationenhaus; Sonnenhof Appartements; Braun Möbelcenter; Mory’s Hofbuchhandlung; Modelia; Luisenshop; Fresh’n Clean SB Waschsalon; Sabine’s Schreibstube; Der Schnizzer; Feine Wäsche; Biovida; Naturkost und edle Steine; Schwarzwaldpavillon; Optiker Sehenswert; Bäckerei Fischerkeller; Touri-Info.

Straßensperrungen Am Samstag, 3. Mai, ab 7 Uhr bis Sonntag, 4. Mai, 18 Uhr, sind mehrere Straßen gesperrt. Die Luisenstraße im verkehrsberuhigten Bereich. Zusätzlich im verkehrsberuhigten Bereich die Friedrichstraße am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Zusätzlich gilt zu den genannten Zeiten ein Halteverbot in den Bereichen. Das Kurgebiet sowie das Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar sind über die ausgeschilderten Umleitungen erreichbar.