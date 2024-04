14 Proppenvoll war die Ebinger Innenstadt beim verkaufsoffenen Sonntag. Die Besucher strömten durch die Markstraße. Foto: Karina Eyrich

Alles, was gepflastert ist, war am verkaufsoffenen Sonntag in Albstadt bespielt – und so voll dürfte es schon lange nicht mehr gewesen sein. Zwar hatten manche Geschäfte gar nicht offen, doch beim fast sommerlichen Wetter spielte die Musik eh draußen.









Einzig die Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt dürften am Sonntag nicht restlos glücklich gewesen sein: Sie mühten sich, das Publikum um sich zu scharen, doch es war einfach an zu vielen Ecken und Enden der Ebinger City etwas geboten. In der Bahnhofstraße lockten Leckereien, die Schlangen vor den Eisdielen waren die längsten in der Stadt, die Geschäfte hatten – wenn auch nicht alle – geöffnet, und auf dem Bürgerturmplatz war ein stattlicher Segelflieger aufgebaut, in dem die Besucher probesitzen durften.