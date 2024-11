Verkaufsoffener Sonntag in Albstadt: Ein Streetfood-Festival zum Anbeißen

11 Beim Streetfestival schmeckt’s. Foto: Karina Eyrich

Am verkaufsoffenen Sonntag in Albstadt haben sich die Kunden mit allem eingedeckt, was sie für Herbst und Winter brauchen: Von warmer Kleidung und Schuhen über Adventsdeko bis zu Büchern, die seit Freitag mal wieder besonders hoch im Kurs stehen.









„Endlich regnet es mal nicht an einem verkaufsoffenen Sonntag in Albstadt – das ist mal was Neues“, sagt die Inhaberin eines der Food-Trucks, die in diesem Herbst den Anlass geliefert haben, den das Regierungspräsidium Tübingen nun mal haben will für einen verkaufsoffenen Sonntag.